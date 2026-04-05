【モデルプレス＝2026/04/05】フジテレビの生放送バラエティー「ぽかぽか」（毎週月曜〜金曜／11時50分〜13時50分）のキャラクター・まんぷく昼太郎が5日、京セラドーム大阪で開催のファッションイベント「KANSAI COLLECTION 2026 SPRING＆SUMMER」（以下、関コレ）に出演した。【写真】フジ人気番組キャラ「関コレ」ランウェイ降臨◆「ぽかぽか」まんぷく昼太郎、ランウェイデビューぽっちゃりとしたお腹が特徴のまんぷく昼太郎。