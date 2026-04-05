「ぽかぽか」まんぷく昼太郎がランウェイデビュー SHOW-WA・MATSURI＆観客28,500人と“ぽかぽかポーズ”も【関コレ2026S/S】
【モデルプレス＝2026/04/05】フジテレビの生放送バラエティー「ぽかぽか」（毎週月曜〜金曜／11時50分〜13時50分）のキャラクター・まんぷく昼太郎が5日、京セラドーム大阪で開催のファッションイベント「KANSAI COLLECTION 2026 SPRING＆SUMMER」（以下、関コレ）に出演した。
【写真】フジ人気番組キャラ「関コレ」ランウェイ降臨
ぽっちゃりとしたお腹が特徴のまんぷく昼太郎。ステージに登場すると、ゆっくりとした足取りでランウェイを闊歩した。センターステージに到着すると、そのまま横になってくつろぐ場面も。そこへ、同番組に出演していた秋元康氏プロデュースの昭和歌謡グループ・SHOW-WA＆MATSURIが登場し、「ぐうたらしないの！」とツッコまれる一幕があった。
昼太郎はフリップで「せっかくだからやりたいことがあるんだけど…」「28500人とぽかぽかポーズをしたい」と提案。SHOW-WA＆MATSURIや観客とともに“ぽかぽかポーズ”を披露し、会場を和ませた。最後は「歩くの遅いからね」と台車に乗せられ、そのまま舞台袖へと運ばれていった。
「関コレ」は2011年に誕生し、京セラドーム大阪で年に2回開催しているファッションとエンターテインメントのイベント。30回目の開催となる今回は、大友花恋・渡辺美優紀らモデル、しなこ・ヘラヘラ三銃士らクリエイターが集結するほか、小林幸子・YUMEKIらも登場する。さらにKISS OF LIFE・CLASS SEVEN・Novelbright・山本彩らがライブパフォーマンスも展開。MCは朝日奈央、ぺこぱが務める。（modelpress編集部）
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◆「ぽかぽか」まんぷく昼太郎、ランウェイデビュー
ぽっちゃりとしたお腹が特徴のまんぷく昼太郎。ステージに登場すると、ゆっくりとした足取りでランウェイを闊歩した。センターステージに到着すると、そのまま横になってくつろぐ場面も。そこへ、同番組に出演していた秋元康氏プロデュースの昭和歌謡グループ・SHOW-WA＆MATSURIが登場し、「ぐうたらしないの！」とツッコまれる一幕があった。
◆2011年誕生「関コレ」30回目の開催
「関コレ」は2011年に誕生し、京セラドーム大阪で年に2回開催しているファッションとエンターテインメントのイベント。30回目の開催となる今回は、大友花恋・渡辺美優紀らモデル、しなこ・ヘラヘラ三銃士らクリエイターが集結するほか、小林幸子・YUMEKIらも登場する。さらにKISS OF LIFE・CLASS SEVEN・Novelbright・山本彩らがライブパフォーマンスも展開。MCは朝日奈央、ぺこぱが務める。（modelpress編集部）
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