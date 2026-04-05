MAISONdesが、2026年6月6日（土）にKT Zepp Yokohamaにて＜MAISONdes LIVE #3＞を開催することが決定した。楽曲ごとに異なる歌い手や作り手を迎えながら、ひとつの“アパート”の世界観を描いてきたMAISONdes。本公演では各出演アーティストがMAISONdes参加楽曲を披露するだけでなく、それぞれのオリジナル楽曲もパフォーマンス予定。MAISONdesの世界観の中で生まれた楽曲と、各アーティスト自身の表現、その両方を一夜で楽しめる