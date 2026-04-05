MAISONdesが、2026年6月6日（土）にKT Zepp Yokohamaにて＜MAISONdes LIVE #3＞を開催することが決定した。

楽曲ごとに異なる歌い手や作り手を迎えながら、ひとつの“アパート”の世界観を描いてきたMAISONdes。本公演では各出演アーティストがMAISONdes参加楽曲を披露するだけでなく、それぞれのオリジナル楽曲もパフォーマンス予定。MAISONdesの世界観の中で生まれた楽曲と、各アーティスト自身の表現、その両方を一夜で楽しめる公演となる。#3出演者にはasmi、花譜、日曜日のメゾンデ、れんが名を連ね、さらに追加出演者も後日発表予定。

なお、本公演は4月5日（日）開催の＜Echoes Baa 2026＞内MAISONdesステージにてサプライズ発表され、同日20:00にオフィシャルサイト・公式SNSでの告知とあわせてチケット販売がスタートした。

■＜MAISONdes LIVE #3＞

2026年6月6日（土）KT Zepp Yokohama

開場／開演：17:00／18:00

出演アーティスト：asmi / 花譜 / 日曜日のメゾンデ / れん / and more…

チケット発売：2026年4月5日（日）20:00〜2026年4月19日（日）23:59

イープラス：https://eplus.jp/maisondes/ 〇券種／料金

・1Fスタンディング：6,800円（税込）

・2F指定：7,300円（税込） 〇お問い合わせ

キョードー横浜045-671-9911 〇注意事項／枚数制限

※6歳以上有料

※未就学児童入場不可

※公演中止・延期の場合を除き、お客様のご事情による払い戻しはできませんのでご了承ください。

※客席を含む会場内の映像・写真が公開されることがあります。

※営利目的の転売禁止

※お一人様1公演につき4枚まで

■MAISONdes : Complete Collection（全曲入りプレイリスト）

https://maisondes.lnk.to/CompleteAY