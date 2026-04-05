【モデルプレス＝2026/04/05】King ＆ Princeの永瀬廉と女優の吉川愛がW主演を務める映画「鬼の花嫁」（3月27日より公開中）より、本編シーンと吉川への誕生日サプライズの様子が公開された。【写真】永瀬廉＆吉川愛「鬼の花嫁」胸キュンシーン＆メイキング◆「鬼の花嫁」本編シーン解禁ついに公開を迎えた映画『鬼の花嫁』。SNSでは「ストーリーにずっと引き込まれてドキドキ。最後は感情が昂って泣いた。本当に観て良かったです