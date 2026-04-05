キンプリ永瀬廉ら、吉川愛の誕生日をサプライズ祝福「鬼の花嫁」胸キュンな本編シーンも解禁
【モデルプレス＝2026/04/05】King ＆ Princeの永瀬廉と女優の吉川愛がW主演を務める映画「鬼の花嫁」（3月27日より公開中）より、本編シーンと吉川への誕生日サプライズの様子が公開された。
【写真】永瀬廉＆吉川愛「鬼の花嫁」胸キュンシーン＆メイキング
ついに公開を迎えた映画『鬼の花嫁』。SNSでは「ストーリーにずっと引き込まれてドキドキ。最後は感情が昂って泣いた。本当に観て良かったです」「人を好きになることの喜びと恐れがこんなにもきれいに表現されるものなんだと、愛おしい映画」「出会いはまさにシンデレラストーリーだけど、ただ運命を受け入れるのではなく、相手を想い自らつかみ取る描写が丁寧で胸を打たれました」「ファンタジーだけど、弱さとか恋の葛藤とか人間らしい感情に共感。 そして揺るがないものがあって、温かい気持ちになれる映画でした」「ラストシーンではキュン死するかと思う程に余韻に浸れる」など、劇中の2人の究極のラブストーリーを絶賛する声が寄せられている。
なかでも熱い注目を集めているのが、あやかしの頂点に立つ、最も強く美しい“鬼”の玲夜を演じる永瀬。花嫁の柚子（吉川愛）にかける甘い言葉や、一途に愛を貫く圧倒的な包容力に、ハートを鷲掴みにされる観客が後を絶たない。
この度、そんな日本中を虜にしている本作から、玲夜（永瀬）が柚子（吉川）へ年齢分の誕生日プレゼントを贈る、本編屈指の名シーンが解禁。これまで家族から誕生日を祝ってもらえなかった柚子。そんな柚子に玲夜が、出会う前の年月分を遡り、溢れんばかりの愛を贈る至極のサプライズシーンだ。
このシーンは、これまでの取材で永瀬がお気に入りとして挙げているシーンの1つ。“絶望的な夜”に玲夜と出会い、鬼龍院家に迎え入れられた柚子。玲夜との新しい生活で徐々に笑顔を取り戻していく柚子に、さらに大きな愛情が示される場面である。これまで家族から祝われなかった分の寂しさを埋めるように部屋いっぱいに置かれた玲夜からのプレゼント。無邪気に喜びプレゼントを開ける柚子を優しく見つめながら、時折照れくさそうに笑みをこぼす玲夜。運命に導かれた2人が、真実の愛を育み始める、ときめきと幸せに満ちた名シーンとなっている。
実際の撮影も、和やかな雰囲気で進んだという。柚子がテントで遊ぶ場面では、吉川の自然な笑顔を引き出すために、監督から永瀬に「何か面白いこと言って柚子を笑わせて！」と急遽無茶ぶりが入った一幕も。戸惑いながらも監督のオーダーに応える永瀬の姿が、吉川の笑いを誘い、見事1発OKとなったのだとか。これだけにとどまらない、玲夜から柚子への一途な愛が溢れる、心ときめくシーンとなっている。
恋愛映画史に刻まれるバースデーシーンも生み出した本作だが、吉川本人も撮影中に誕生日を迎えており、キャスト・スタッフが総出でサプライズを仕掛けた様子を収めたメイキング映像もこの度公開された。この日は、玲夜と、2人の運命を阻む妖狐のあやかし・瑶太（伊藤健太郎）がお互いの花嫁である柚子と花梨（片岡凜）を懸けて死闘を繰り広げる撮影日だった。
撮影の合間に、密かにサプライズの準備を進めていたという永瀬と伊藤、そして片岡。何も知らない吉川に、監督から花束が、永瀬、伊藤、片岡から特製ケーキにバルーン、プレゼントが贈られた。劇中の「年齢分の誕生日」シーンさながらに、現実でもキャスト・スタッフらからの“最高の愛”に包まれた吉川。キャスト陣の確かな信頼関係が、作品の純度をさらに高めていることを確信させる、珠玉のメイキング映像となっている。
さらに、3週目の鑑賞特典として、イベントビハインドムービーが先行視聴できる二次元コードの上映が決定。4月10日より全国の上映劇場にて、本編の上映終了後にスクリーンに映し出される二次元コードを読み込むと、本作のイベントの裏側に密着したスペシャルメイキング映像を先行して観ることができる。
永瀬、吉川を筆頭に、劇中衣装で映画さながらの結婚式場で行った製作報告会や、貴重な和装姿で大ヒットを祈願したイベント、豪華キャスト勢ぞろいで行った公開前夜祭など、数々の話題を呼んだイベントの裏側が収められている。詳細は公式サイトおよび各劇場サイトにて公開される。
本作は、シリーズ累計発行部数650万部突破の人気漫画の実写化。あやかしと人間が共存する世界を舞台に、あやかしの頂点に立つ“鬼” 鬼龍院玲夜（永瀬）と、家族から愛されず虐げられてきた平凡な女子大生・東雲柚子（吉川）が織りなす究極のラブストーリーを描く。（modelpress編集部）
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【写真】永瀬廉＆吉川愛「鬼の花嫁」胸キュンシーン＆メイキング
◆「鬼の花嫁」本編シーン解禁
ついに公開を迎えた映画『鬼の花嫁』。SNSでは「ストーリーにずっと引き込まれてドキドキ。最後は感情が昂って泣いた。本当に観て良かったです」「人を好きになることの喜びと恐れがこんなにもきれいに表現されるものなんだと、愛おしい映画」「出会いはまさにシンデレラストーリーだけど、ただ運命を受け入れるのではなく、相手を想い自らつかみ取る描写が丁寧で胸を打たれました」「ファンタジーだけど、弱さとか恋の葛藤とか人間らしい感情に共感。 そして揺るがないものがあって、温かい気持ちになれる映画でした」「ラストシーンではキュン死するかと思う程に余韻に浸れる」など、劇中の2人の究極のラブストーリーを絶賛する声が寄せられている。
この度、そんな日本中を虜にしている本作から、玲夜（永瀬）が柚子（吉川）へ年齢分の誕生日プレゼントを贈る、本編屈指の名シーンが解禁。これまで家族から誕生日を祝ってもらえなかった柚子。そんな柚子に玲夜が、出会う前の年月分を遡り、溢れんばかりの愛を贈る至極のサプライズシーンだ。
このシーンは、これまでの取材で永瀬がお気に入りとして挙げているシーンの1つ。“絶望的な夜”に玲夜と出会い、鬼龍院家に迎え入れられた柚子。玲夜との新しい生活で徐々に笑顔を取り戻していく柚子に、さらに大きな愛情が示される場面である。これまで家族から祝われなかった分の寂しさを埋めるように部屋いっぱいに置かれた玲夜からのプレゼント。無邪気に喜びプレゼントを開ける柚子を優しく見つめながら、時折照れくさそうに笑みをこぼす玲夜。運命に導かれた2人が、真実の愛を育み始める、ときめきと幸せに満ちた名シーンとなっている。
実際の撮影も、和やかな雰囲気で進んだという。柚子がテントで遊ぶ場面では、吉川の自然な笑顔を引き出すために、監督から永瀬に「何か面白いこと言って柚子を笑わせて！」と急遽無茶ぶりが入った一幕も。戸惑いながらも監督のオーダーに応える永瀬の姿が、吉川の笑いを誘い、見事1発OKとなったのだとか。これだけにとどまらない、玲夜から柚子への一途な愛が溢れる、心ときめくシーンとなっている。
◆永瀬廉ら、吉川愛の誕生日を祝福
恋愛映画史に刻まれるバースデーシーンも生み出した本作だが、吉川本人も撮影中に誕生日を迎えており、キャスト・スタッフが総出でサプライズを仕掛けた様子を収めたメイキング映像もこの度公開された。この日は、玲夜と、2人の運命を阻む妖狐のあやかし・瑶太（伊藤健太郎）がお互いの花嫁である柚子と花梨（片岡凜）を懸けて死闘を繰り広げる撮影日だった。
撮影の合間に、密かにサプライズの準備を進めていたという永瀬と伊藤、そして片岡。何も知らない吉川に、監督から花束が、永瀬、伊藤、片岡から特製ケーキにバルーン、プレゼントが贈られた。劇中の「年齢分の誕生日」シーンさながらに、現実でもキャスト・スタッフらからの“最高の愛”に包まれた吉川。キャスト陣の確かな信頼関係が、作品の純度をさらに高めていることを確信させる、珠玉のメイキング映像となっている。
さらに、3週目の鑑賞特典として、イベントビハインドムービーが先行視聴できる二次元コードの上映が決定。4月10日より全国の上映劇場にて、本編の上映終了後にスクリーンに映し出される二次元コードを読み込むと、本作のイベントの裏側に密着したスペシャルメイキング映像を先行して観ることができる。
永瀬、吉川を筆頭に、劇中衣装で映画さながらの結婚式場で行った製作報告会や、貴重な和装姿で大ヒットを祈願したイベント、豪華キャスト勢ぞろいで行った公開前夜祭など、数々の話題を呼んだイベントの裏側が収められている。詳細は公式サイトおよび各劇場サイトにて公開される。
◆永瀬廉＆吉川愛主演「鬼の花嫁」
本作は、シリーズ累計発行部数650万部突破の人気漫画の実写化。あやかしと人間が共存する世界を舞台に、あやかしの頂点に立つ“鬼” 鬼龍院玲夜（永瀬）と、家族から愛されず虐げられてきた平凡な女子大生・東雲柚子（吉川）が織りなす究極のラブストーリーを描く。（modelpress編集部）
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