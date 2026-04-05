明治安田J2・J3百年構想リーグのモンテディオ山形はきょう、アウェーでヴァンラーレ八戸と対戦し、2ゴールで6試合ぶりの勝利を飾りました。 前節まで5連敗中のモンテディオは、今シーズンからJ2に昇格した八戸との一戦。試合は前半37分、ペナルティエリア手前からの土居のフリーキックに高橋が頭で合わせ、モンテディオが先制します。 さらにその2分後、寺山が右足を振り抜き追加点となる2