4日から2日間山口市の湯田温泉で行われた白狐まつり。5日は一大イベントの「温泉ぶっかけまつり」で盛り上がりました。スタートの合図と同時に温泉街に集まった参加者らは湯田温泉のお湯をかけ合います。「温泉ぶっかけまつり」は温泉街としての魅力をもっと知ってもらおうと山口青年会議所が始めたものでことしで4回目です。ことし使用したお湯の量は例年より10トン多い、50トン。参加者は全身お湯まみれになりながら盛り上