元MBSでフリーアナウンサーの八木早希(47)が5日、自身のインスタグラムを更新。京大大学院に進学していたことを公表した。八木アナは「一昨年の受験から、昨年の入学式を経て、この春から京都大学公共政策大学院修士2年生です」と報告。学び直しを決意した理由について「世の中知りたいことで溢れているのに、情報の洪水に呑まれるばかりで、学び直したいと思いました。どの大学も社会人に門戸を開いてくれているように感じ