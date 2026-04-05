元MBSでフリーアナウンサーの八木早希(47)が5日、自身のインスタグラムを更新。京大大学院に進学していたことを公表した。

八木アナは「一昨年の受験から、昨年の入学式を経て、この春から京都大学公共政策大学院修士2年生です」と報告。

学び直しを決意した理由について「世の中知りたいことで溢れているのに、情報の洪水に呑まれるばかりで、学び直したいと思いました。どの大学も社会人に門戸を開いてくれているように感じ、思い切って受験。運良く入学できたのはよかったものの、現役学生と同じ条件での学期末試験は、徹夜続き＾＾無謀なスケジューリングを反省し、2年生は「長期履修制度」を使い、少し余裕を持って学ぶことにしました」と説明した。

「歳が半分以下の若者に頼りながら、社会人学生と励まし合い、初めての言語を習得するように新しい価値観に触れ、出てこない漢字を書こうとする時間は、試練ではありますが、刺激的な時間です」と充実の学生生活について明かし、「医療や健康、教育、環境政策、都市計画に関するシンポジウムのモデレーターとしての事前資料が、まあ読みやすくなりました アナウンサーとして、より意義ある仕事ができるよう精進いたします」と決意をつづった。

八木アナは、2001年にMBS入社。2011年3月に同局を退社し、フリーアナウンサーとして活動を開始。14年3月末まで日本テレビ系「news zero」の金曜日キャスターを担当していた。