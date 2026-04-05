GMOインターネットグループのGMOグローバルサイン株式会社（※1）は、医療機関向けID管理・シングルサインオンサービス「GMOトラスト・ログイン」において、「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン 第6.0版」対応を支援する「GMOトラスト・ログイン 医療機関認証強化プラン」の提供を2026年3月30日（月）より開始した。本プランは、既存の「SSOプロプラン」と「パスワード漏洩検知」オプションを組み合わせ、医療機関の