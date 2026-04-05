「GMOトラスト・ログイン 医療機関認証強化プラン」提供開始 / バーガーキング「クリーミーマヨ・アボカドワッパー」【まとめ記事】
GMOインターネットグループのGMOグローバルサイン株式会社（※1）は、医療機関向けID管理・シングルサインオンサービス「GMOトラスト・ログイン」において、「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン 第6.0版」対応を支援する「GMOトラスト・ログイン 医療機関認証強化プラン」の提供を2026年3月30日（月）より開始した。本プランは、既存の「SSOプロプラン」と「パスワード漏洩検知」オプションを組み合わせ、医療機関のサイバーセキュリティ対策に最適化したものとなる。また、本プラン提供開始を記念し、期間中のお申し込みで初年度料金が20％OFFになる「認証強化スターターキャンペーン」を期間限定で実施する。(※1) GMOグローバルサイン株式会社は、GMOグローバルサイン・ホールディングス株式会社の連結企業群。
株式会社ビーケージャパンホールディングスは、2026年4月3日（金）より、直火焼きの100％ビーフパティとリッチな味わいのアボカドをまろやかな「特製ハーブマヨソース」で仕上げた『クリーミーマヨ アボカドワッパー』『ダブルクリーミーマヨ アボカドワッパー』『チーズクリーミーマヨ アボカドワッパー』の3商品を期間限定で発売する。
■春の新作登場！バーガーキング「クリーミーマヨ・アボカドワッパー」
株式会社ビーケージャパンホールディングスは、2026年4月3日（金）より、直火焼きの100％ビーフパティとリッチな味わいのアボカドをまろやかな「特製ハーブマヨソース」で仕上げた『クリーミーマヨ アボカドワッパー』『ダブルクリーミーマヨ アボカドワッパー』『チーズクリーミーマヨ アボカドワッパー』の3商品を期間限定で発売する。
■医療機関向けサイバーセキュリティ対策！「GMOトラスト・ログイン 医療機関認証強化プラン」提供開始
GMOインターネットグループのGMOグローバルサイン株式会社（※1）は、医療機関向けID管理・シングルサインオンサービス「GMOトラスト・ログイン」において、「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン 第6.0版」対応を支援する「GMOトラスト・ログイン 医療機関認証強化プラン」の提供を2026年3月30日（月）より開始した。本プランは、既存の「SSOプロプラン」と「パスワード漏洩検知」オプションを組み合わせ、医療機関のサイバーセキュリティ対策に最適化したものとなる。また、本プラン提供開始を記念し、期間中のお申し込みで初年度料金が20％OFFになる「認証強化スターターキャンペーン」を期間限定で実施する。(※1) GMOグローバルサイン株式会社は、GMOグローバルサイン・ホールディングス株式会社の連結企業群。
■小さな“驚き”が新たな発見へと繋がる！『ナショナル ジオグラフィック ワンダーキャンプ』開催へ
全国のケーブルテレビおよび衛星放送（BS/CS）で放送中のナショナル ジオグラフィックの4 月のイベント開催情報と放送ラインナップが発表となった。4 月のナショナル ジオグラフィックはアースマンス！“地球環境について考える日”として提案された記念日アースデイ（4 月22 日）にちなんで、“驚きと出会う”をテーマにしたイベント『ナショナル ジオグラフィック ワンダーキャンプ』を4 月11 日(土)＆12 日(日)の2 日間、横浜赤レンガ倉庫にて開催することを決定した。
■パワフル電動でスピード昇降できる！100型大型テレビ対応の高耐荷重ディスプレイスタンド
サンワサプライ株式会社は、最大100型、90kgまでのディスプレイをしっかり支える高耐荷重設計のディスプレイスタンド「CR-PL68BK」を発売した。従来の1.5倍速の昇降と転倒角15度をクリアしている。会議室や教育現場、展示会で大型ディスプレイを安全かつ効率的に使用できる。従来品に比べて1.5倍、昇降スピードが速いデュアルモーターを採用している。操作に時間がかからず作業効率がアップする。信頼のLINAK製昇降脚を採用し、スムーズで安定した昇降動作を実現する。
■長期連休も近場でおトクに！贅沢なお買い物体験を！MITSUI OUTLET PARK「GW SALE」開催
三井不動産商業マネジメント株式会社が運営する、三井アウトレットパーク 全国14施設(札幌北広島・仙台港・木更津・入間・幕張・多摩南大沢・横浜ベイサイド・北陸小矢部・岡崎・ジャズドリーム長島・滋賀竜王・大阪門真・マリンピア神戸・倉敷) では、2026年4月24日(金)〜5月10日(日)の期間、MITSUI OUTLET PARK「GW SALE」を開催する。
■ITライフハック
■ITライフハック X（旧Twitter）
■ITライフハック Facebook
■ITライフハック YouTube
■カルチャーに関連した記事を読む
・多目的に使える！大容量の屋外用収納コンテナ
・過去最多70店舗で食べたい放題！バーガーキング『ワンパウンダーチャレンジ2026』開幕
・あぐらもゆったり座れる！幅広座面と3Dアームレストを搭載した回転座椅子
・3月19日でいよいよ1年前！EXPO 2027 オフィシャルストアが大幅拡大■GREEN×EXPO 2027
・パソコン・スマートフォンの画面の指紋や油膜をサッと落とす！ウェットティッシュクリーナー（詰め替えタイプ）
■春の新作登場！バーガーキング「クリーミーマヨ・アボカドワッパー」
株式会社ビーケージャパンホールディングスは、2026年4月3日（金）より、直火焼きの100％ビーフパティとリッチな味わいのアボカドをまろやかな「特製ハーブマヨソース」で仕上げた『クリーミーマヨ アボカドワッパー』『ダブルクリーミーマヨ アボカドワッパー』『チーズクリーミーマヨ アボカドワッパー』の3商品を期間限定で発売する。
■医療機関向けサイバーセキュリティ対策！「GMOトラスト・ログイン 医療機関認証強化プラン」提供開始
GMOインターネットグループのGMOグローバルサイン株式会社（※1）は、医療機関向けID管理・シングルサインオンサービス「GMOトラスト・ログイン」において、「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン 第6.0版」対応を支援する「GMOトラスト・ログイン 医療機関認証強化プラン」の提供を2026年3月30日（月）より開始した。本プランは、既存の「SSOプロプラン」と「パスワード漏洩検知」オプションを組み合わせ、医療機関のサイバーセキュリティ対策に最適化したものとなる。また、本プラン提供開始を記念し、期間中のお申し込みで初年度料金が20％OFFになる「認証強化スターターキャンペーン」を期間限定で実施する。(※1) GMOグローバルサイン株式会社は、GMOグローバルサイン・ホールディングス株式会社の連結企業群。
■小さな“驚き”が新たな発見へと繋がる！『ナショナル ジオグラフィック ワンダーキャンプ』開催へ
全国のケーブルテレビおよび衛星放送（BS/CS）で放送中のナショナル ジオグラフィックの4 月のイベント開催情報と放送ラインナップが発表となった。4 月のナショナル ジオグラフィックはアースマンス！“地球環境について考える日”として提案された記念日アースデイ（4 月22 日）にちなんで、“驚きと出会う”をテーマにしたイベント『ナショナル ジオグラフィック ワンダーキャンプ』を4 月11 日(土)＆12 日(日)の2 日間、横浜赤レンガ倉庫にて開催することを決定した。
■パワフル電動でスピード昇降できる！100型大型テレビ対応の高耐荷重ディスプレイスタンド
サンワサプライ株式会社は、最大100型、90kgまでのディスプレイをしっかり支える高耐荷重設計のディスプレイスタンド「CR-PL68BK」を発売した。従来の1.5倍速の昇降と転倒角15度をクリアしている。会議室や教育現場、展示会で大型ディスプレイを安全かつ効率的に使用できる。従来品に比べて1.5倍、昇降スピードが速いデュアルモーターを採用している。操作に時間がかからず作業効率がアップする。信頼のLINAK製昇降脚を採用し、スムーズで安定した昇降動作を実現する。
■長期連休も近場でおトクに！贅沢なお買い物体験を！MITSUI OUTLET PARK「GW SALE」開催
三井不動産商業マネジメント株式会社が運営する、三井アウトレットパーク 全国14施設(札幌北広島・仙台港・木更津・入間・幕張・多摩南大沢・横浜ベイサイド・北陸小矢部・岡崎・ジャズドリーム長島・滋賀竜王・大阪門真・マリンピア神戸・倉敷) では、2026年4月24日(金)〜5月10日(日)の期間、MITSUI OUTLET PARK「GW SALE」を開催する。
■ITライフハック
■ITライフハック X（旧Twitter）
■ITライフハック Facebook
■ITライフハック YouTube
■カルチャーに関連した記事を読む
・多目的に使える！大容量の屋外用収納コンテナ
・過去最多70店舗で食べたい放題！バーガーキング『ワンパウンダーチャレンジ2026』開幕
・あぐらもゆったり座れる！幅広座面と3Dアームレストを搭載した回転座椅子
・3月19日でいよいよ1年前！EXPO 2027 オフィシャルストアが大幅拡大■GREEN×EXPO 2027
・パソコン・スマートフォンの画面の指紋や油膜をサッと落とす！ウェットティッシュクリーナー（詰め替えタイプ）