【モデルプレス＝2026/04/05】ABEMAの高校生による青春恋愛番組「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に出演していた中島結音（なかしま・ゆのん）が5日、京セラドーム大阪で開催のファッションイベント「KANSAI COLLECTION 2026 SPRING＆SUMMER」（以下、関コレ）に出演した。【写真】「今日好き」出身美女、美ボディ際立つタイトミニワンピ姿◆中島結音、ミニワンピ着こなす中島は美しいボディラインが際立つタイトな