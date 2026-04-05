「今日好き」中島結音（ゆのん）、タイトミニワンピ姿に釘付け ツインテール×前髪ぱっつんで雰囲気ガラリ【関コレ2026S/S】
【モデルプレス＝2026/04/05】ABEMAの高校生による青春恋愛番組「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に出演していた中島結音（なかしま・ゆのん）が5日、京セラドーム大阪で開催のファッションイベント「KANSAI COLLECTION 2026 SPRING＆SUMMER」（以下、関コレ）に出演した。
【写真】「今日好き」出身美女、美ボディ際立つタイトミニワンピ姿
中島は美しいボディラインが際立つタイトなミニワンピース姿で登場。前髪ぱっつんにツインテールというスタイリングで雰囲気をガラリと変えた。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた恋愛リアリティーショー。中島は「ダナン編」「パタヤ編」「卒業編2024」に参加した。
「関コレ」は2011年に誕生し、京セラドーム大阪で年に2回開催しているファッションとエンターテインメントのイベント。30回目の開催となる今回は、大友花恋・渡辺美優紀らモデル、しなこ・ヘラヘラ三銃士らクリエイターが集結するほか、小林幸子・YUMEKIらも登場する。さらにKISS OF LIFE・CLASS SEVEN・Novelbright・山本彩らがライブパフォーマンスも展開。MCは朝日奈央、ぺこぱが務める。（modelpress編集部）
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【写真】「今日好き」出身美女、美ボディ際立つタイトミニワンピ姿
◆中島結音、ミニワンピ着こなす
中島は美しいボディラインが際立つタイトなミニワンピース姿で登場。前髪ぱっつんにツインテールというスタイリングで雰囲気をガラリと変えた。
◆2011年誕生「関コレ」30回目の開催
「関コレ」は2011年に誕生し、京セラドーム大阪で年に2回開催しているファッションとエンターテインメントのイベント。30回目の開催となる今回は、大友花恋・渡辺美優紀らモデル、しなこ・ヘラヘラ三銃士らクリエイターが集結するほか、小林幸子・YUMEKIらも登場する。さらにKISS OF LIFE・CLASS SEVEN・Novelbright・山本彩らがライブパフォーマンスも展開。MCは朝日奈央、ぺこぱが務める。（modelpress編集部）
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