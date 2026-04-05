奈良県警の機動隊員らを乗せた大型バスが、茨城県笠間市の常磐自動車道で横転する事故がありました。この事故で乗っていた機動隊員ら4人が軽傷を負いました。5日正午過ぎ、笠間市の常磐自動車道下り友部ジャンクション付近で奈良県警の機動隊員ら13人が乗った大型バスが横転しました。乗っていた機動隊員らは全員自力で外に脱出しましたが、4人が擦り傷などの軽傷を負い、うち1人が病院に搬送されました。警察によりますと、機動隊