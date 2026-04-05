上野大樹が、インディーズ期からの発表曲「水際」「ライクユー」を音源化し2026年4月29日にリリースすることを発表した。この2曲はファンと共に長年育て、愛されてきた作品。「水際」は上野大樹が約9年前、20歳の時に制作した楽曲で「幸せの対極だと思っていた小さな悩みや不安は、実は僕らを彩る幸せ」そんな想いが込められている。同時リリースとなる「ライクユー」は、“あなたらしく、懸命に、誠実に”というテーマのもと制作