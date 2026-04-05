本拠地オリックス戦プロ野球の日本ハムは5日、本拠地エスコンフィールドでオリックスと対戦した。「5番・右翼」で先発出場した万波中正外野手が7回に5号となる勝ち越し3ランを放った。2-2の7回2死一、二塁。右腕ペルドモが外角に投じたスライダーに体勢を崩された万波。しかし、振り抜いたボールはレフトへ勢いよく伸び、フェンスを越えた。本拠地は騒然。打球速度171キロ、飛距離114メートルの一発だった。「パーソル パ・リ