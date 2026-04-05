細野の快投にライバルたちも刺激を受けていることだろう(C)産経新聞社プロ3年目の成長を示す「偉業」でした。日本ハムの左腕・細野晴希が本拠地開幕戦となる3月31日のロッテ戦（エスコン）で史上91人目のノーヒットノーランを達成。開幕3連敗のチームに大きな1勝をもたらしました。【動画】最後は三振締め！細野晴希がNPB史上91人目のノーヒットノーランを達成した歴史的瞬間の映像を見る2023年秋のドラフト1位も、過去2年は