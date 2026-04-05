５日の阪神８Ｒ（芝１８００メートル）で６番人気のモアリジット（牡５歳、栗東・西村）を勝利へ導き、古川奈穂騎手（２５）＝栗東・矢作＝が今年のＪＲＡ３勝目、同通算６８勝目を挙げた。同馬とは昨年１２月に１勝クラスを勝ち、今回が６戦続けてのコンビ。五分のスタートから押してハナに立つと、道中は後続と一定の距離を保ちつつペースを緩め、最後までしぶとく脚を使って逃げ切った。古川奈は「前走はゲートでそわそわ