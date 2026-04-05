4月4日、今田耕司と島崎和歌子が総合司会をつとめる『オールスター感謝祭’26春』（TBS系）が放送された。番組に出演した “とある芸人” に注目が集まっている。1991年から続く『感謝祭』の名物企画と言えば、「赤坂5丁目ミニマラソン」。「心臓破りの坂」「桜坂エリア」など、TBS周辺のコースを周回する全長4900メートルのレースには、芸能人に加え、多くのアスリートが参加。そのなかには、9月におこなわれるアジア大会男子