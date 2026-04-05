4月4日、今田耕司と島崎和歌子が総合司会をつとめる『オールスター感謝祭’26春』（TBS系）が放送された。番組に出演した “とある芸人” に注目が集まっている。

1991年から続く『感謝祭』の名物企画と言えば、「赤坂5丁目ミニマラソン」。「心臓破りの坂」「桜坂エリア」など、TBS周辺のコースを周回する全長4900メートルのレースには、芸能人に加え、多くのアスリートが参加。そのなかには、9月におこなわれるアジア大会男子マラソン代表に内定している吉田祐也の姿も。

レース序盤で先頭に立ったのは、フィギュアスケートの元日本代表・高橋成美。後半になると、初出場の俳優・福山康平がトップに躍り出る。最初にスタートするグループから8分30秒という大きなハンデを背負った吉田は、猛烈に追い上げるものの、最後は3位でフィニッシュ。福山が独走状態で1位。そしてトップから27秒差の2位に入ったのが、東京ホテイソンのたけるだった。

表彰台に立ったたけるは、ひな壇の『ラヴィット！』チームに向かってガッツポーズ。司会の今田耕司に感想を聞かれ、「走り込んでました。月間300キロぐらい走ってたんで」と答えると、スタジオからは驚きの声があがった。

爽やかな笑顔で「絶対に勝ってやるぞと思って。ラヴィット魂、やりました！」と話すたけるに、司会の島崎和歌子も「素晴らしい走りでした」と賛辞を贈った。

このたけるに対し、Xではこんな声が。

《たけるさん、2位めっちゃカッコいいな メガネ外したらめっちゃイケメンで笑った》

《メガネとって雨に濡れた、たけるが結構なハンサムで驚いた》

など、たけるのビジュアルに驚く声が多数あがっている。

「東京ホテイソンといえば、たけるさんの伝統芸能調のツッコミが人気ですね。テレビ番組でピンマイクをつけるスタッフさんも困るほどの大声でも有名です。

たけるさんは高校時代、陸上部に所属し、中・長距離を走っていた経験があります。その後、2023年のテレビ番組で100キロマラソンに挑戦したことをきっかけに、再び本格的に走るようになり、10キロ走るのが日課に。

80キロ近くあった体重も、15キロほど落ちたそうです。2025年の岡山マラソンでは3時間52分で完走。4時間以内で走り切る『サブ4』を達成したわけですから、今回の『感謝祭』マラソンでの走りも納得です」（芸能記者）

もともとモデルを目指していたという “隠れイケメン” のたける。トレードマークの黒ブチ眼鏡を、マラソンの途中から外して激走したのがイケメンぶりをよりアップさせたようだ。