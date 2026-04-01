【モデルプレス＝2026/04/01】女優の生駒里奈が4月1日、自身のInstagramを更新。所属事務所・株式会社 A.M.Entertainment を退所し、株式会社CRGに所属することを発表した。【写真】30歳元乃木坂センター、移籍報告で美文字披露◆生駒里奈、事務所移籍生駒は、直筆の署名が書かれた書面を公開し「株式会社 A.M.Entertainment を退所し、本日より株式会社CRGに所属する事になりました。（A.M.Entertainmentとは業務提携という形にな