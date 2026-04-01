元乃木坂46生駒里奈、所属事務所の移籍を発表「これからの人生をよりクリエイティブに」前事務所とは業務提携の形に【全文】
【モデルプレス＝2026/04/01】女優の生駒里奈が4月1日、自身のInstagramを更新。所属事務所・株式会社 A.M.Entertainment を退所し、株式会社CRGに所属することを発表した。
【写真】30歳元乃木坂センター、移籍報告で美文字披露
生駒は、直筆の署名が書かれた書面を公開し「株式会社 A.M.Entertainment を退所し、本日より株式会社CRGに所属する事になりました。（A.M.Entertainmentとは業務提携という形になります。）」と報告。「芸能界に入って15年が経ちます。人生の半分をこの世界で過ごして来ました」と振り返り、「これからの人生をよりクリエイティブに自分を作り上げていきたい。関わってくださる全ての皆さまと実りある日々を送りたい。その気持ちでいっぱいです」と前向きにつづった。
最後には「ファンの皆様には、引き続き応援していただけたら幸いです。新たなご縁にも恵まれますよう、より一層精進して参ります」と結んでいる。（modelpress編集部）
1995年12月29日生まれ、秋田県出身。2011年8月に乃木坂46の1期生として活動を開始し、2018年5月に卒業。乃木坂46ではデビューシングル「ぐるぐるカーテン」から5枚目シングル「君の名は希望」まで連続でセンターを務めるなど、グループの顔として活躍した。卒業後もドラマ、映画、舞台などに出演し、活躍している。
【Not Sponsored 記事】
【写真】30歳元乃木坂センター、移籍報告で美文字披露
◆生駒里奈、事務所移籍
生駒は、直筆の署名が書かれた書面を公開し「株式会社 A.M.Entertainment を退所し、本日より株式会社CRGに所属する事になりました。（A.M.Entertainmentとは業務提携という形になります。）」と報告。「芸能界に入って15年が経ちます。人生の半分をこの世界で過ごして来ました」と振り返り、「これからの人生をよりクリエイティブに自分を作り上げていきたい。関わってくださる全ての皆さまと実りある日々を送りたい。その気持ちでいっぱいです」と前向きにつづった。
◆生駒里奈プロフィール
1995年12月29日生まれ、秋田県出身。2011年8月に乃木坂46の1期生として活動を開始し、2018年5月に卒業。乃木坂46ではデビューシングル「ぐるぐるカーテン」から5枚目シングル「君の名は希望」まで連続でセンターを務めるなど、グループの顔として活躍した。卒業後もドラマ、映画、舞台などに出演し、活躍している。
【Not Sponsored 記事】