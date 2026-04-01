ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする音楽コラム。今回は、大阪・なんばHatchにて開催されたダンスイベント「MAJOR WEST PRESENTS GOLD」をピックアップ。ダンスイベント「MAJOR WEST PRESENTS GOLD」◆国内屈指、世界基準のダンサー8名が集結！3月28日（土）に大阪・なんばHatchにて開催されたダンスイベント「MAJOR WEST PRESENTS GOLD」。総勢400名の出演者がステージを彩るなか、特別プログラム「THE