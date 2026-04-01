「日本の皆さん、これがアメリカのバーベキューです」SNSで今、アメリカの人たちが次々とバーベキューの写真を投稿し、日本でも話題となっています。きっかけは、ある漫画家が長崎県佐世保市の飲食店で、アメリカ人たちが楽しそうにベーコンを焼く様子を目にし、そのイラストをSNSに投稿したことでした。これに対し、「もっとこういう肉を見たい」という声が寄せられ、アメリカ人たちが豪快に肉を焼く“本場のバーベキュー”の写真