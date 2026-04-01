占い師・夜風の「タロット占い」。22枚のタロットカードを使って、「おとめ座」の2026年4月の運勢を占います。おとめ座／乙女座（8月23日〜9月22日生まれ）【今月のカード：魔術師（The Magician）／逆位置】「魔術師」の逆位置は、目に見えないものの大切さを表します。今月は、目に見える行動よりも、思考を整えることで運気アップの兆しが見えてくるでしょう。ただし、周りからは動いていないように見える可能性も。報告や共有