2026年4月のタロット占い。自らの人生経験を踏まえた的確な助言が「心に深く刺さる」と話題の占い師・夜風が、22枚のタロットカードを使って「おとめ座」の今月の運勢を占います。

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占い師・夜風の「タロット占い」。22枚のタロットカードを使って、「おとめ座」の2026年4月の運勢を占います。

おとめ座／乙女座（8月23日〜9月22日生まれ）


【今月のカード：魔術師（The Magician）／逆位置】
「魔術師」の逆位置は、目に見えないものの大切さを表します。

今月は、目に見える行動よりも、思考を整えることで運気アップの兆しが見えてくるでしょう。

ただし、周りからは動いていないように見える可能性も。報告や共有は忘れずに行うことが肝心です。

【ラッキーカラー：オレンジ】
オレンジは思考を整えながら、新しいアイデアや流れを引き寄せるサポートをしてくれます。

【この記事の筆者：夜風】
占い師。タロットやオラクルカードなどを使って鑑定や執筆を行っている。会社員やフリーランスなど自らの人生経験を踏まえた占いはより深い共感を呼び、的確な助言をもらえると好評。「自分はどこに向かえばいいのか」と迷える人たちをよりよい方向へ導く。
(文:夜風)