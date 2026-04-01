【おとめ座】2026年4月の運勢！ 占い師・夜風の「タロット占い」
占い師・夜風の「タロット占い」。22枚のタロットカードを使って、「おとめ座」の2026年4月の運勢を占います。
【今月のカード：魔術師（The Magician）／逆位置】
「魔術師」の逆位置は、目に見えないものの大切さを表します。
今月は、目に見える行動よりも、思考を整えることで運気アップの兆しが見えてくるでしょう。
ただし、周りからは動いていないように見える可能性も。報告や共有は忘れずに行うことが肝心です。
【ラッキーカラー：オレンジ】
オレンジは思考を整えながら、新しいアイデアや流れを引き寄せるサポートをしてくれます。
【この記事の筆者：夜風】
占い師。タロットやオラクルカードなどを使って鑑定や執筆を行っている。会社員やフリーランスなど自らの人生経験を踏まえた占いはより深い共感を呼び、的確な助言をもらえると好評。「自分はどこに向かえばいいのか」と迷える人たちをよりよい方向へ導く。
(文:夜風)
おとめ座／乙女座（8月23日〜9月22日生まれ）
【今月のカード：魔術師（The Magician）／逆位置】
「魔術師」の逆位置は、目に見えないものの大切さを表します。
今月は、目に見える行動よりも、思考を整えることで運気アップの兆しが見えてくるでしょう。
【ラッキーカラー：オレンジ】
オレンジは思考を整えながら、新しいアイデアや流れを引き寄せるサポートをしてくれます。
【この記事の筆者：夜風】
占い師。タロットやオラクルカードなどを使って鑑定や執筆を行っている。会社員やフリーランスなど自らの人生経験を踏まえた占いはより深い共感を呼び、的確な助言をもらえると好評。「自分はどこに向かえばいいのか」と迷える人たちをよりよい方向へ導く。
(文:夜風)