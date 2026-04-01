仕事を長く元気に続けるために重要な能力は何か。大手外資系企業を中心に年間1000件以上の面談を行っている産業医の武神健之さんは「助けてもらう力は欠かせない。真面目な人、優しい人ほど自ら壁を作ってしまっているので、職場での振る舞いを見直してみてほしい」という――。写真＝iStock.com／metamorworks※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／metamorworks■「助けてもらう力」が仕事人生を変えるこんにちは。産業医の