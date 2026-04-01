― ダウは1125ドル高と続伸、米国・イランの軍事衝突終結への期待が追い風に ― ＮＹダウ 46341.51 ( +1125.37 ) Ｓ＆Ｐ500 6528.52 ( +184.80 ) ＮＡＳＤＡＱ 21590.63 ( +795.99 ) 米10年債利回り4.323 ( -0.028 ) ＮＹ(WTI)原油101.38 ( -1.50 ) ＮＹ金 4678.6 ( +121.1 ) ＶＩＸ指数25.25 ( -5.36 ) シカゴ日経225先物 (円建て)53075 ( +1875 ) シカゴ