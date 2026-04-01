「日テレ系 春ドラマ TVerお気に入り登録プレゼントキャンペーン」がスタート！4月8日（水）スタートの新水曜ドラマ『月夜行路 ―答えは名作の中に―』（毎週水曜日よる10時放送）のTVerお気に入り登録者数が50万人を突破すると、抽選で50名様へギフトカード2,000円分が当たるキャンペーンを実施します。◆キャンペーン期間4月1日（水）8:00〜5月6日（水）23:59◆賞品JCBギフトカード 2,000円分 50名様※TVer登録者数が50万人を突