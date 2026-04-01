大谷は「1番・投手」で投打同時出場【MLB】ドジャース ー ガーディアンズ（日本時間1日・ロサンゼルス）ドジャース・大谷翔平投手は31日（日本時間4月1日）、本拠地のガーディアンズ戦に「1番・投手」で投打同時出場する。今季初登板初勝利、今季初本塁打の期待がかかる一戦。試合開始4時間以上前から、ドジャースタジアムでは“異様な光景”が生まれた。車、車、車の大渋滞だ。ドジャースタジアムは立地条件から自動車で来場