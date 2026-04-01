大谷は「1番・投手」で投打同時出場

【MLB】ドジャース ー ガーディアンズ（日本時間1日・ロサンゼルス）

ドジャース・大谷翔平投手は31日（日本時間4月1日）、本拠地のガーディアンズ戦に「1番・投手」で投打同時出場する。今季初登板初勝利、今季初本塁打の期待がかかる一戦。試合開始4時間以上前から、ドジャースタジアムでは“異様な光景”が生まれた。

車、車、車の大渋滞だ。ドジャースタジアムは立地条件から自動車で来場するファンが多いものの、日本時間11時10分開始にもかかわらず、午前7時には大混雑。その理由は、大谷だけではなさそうだ。

地元メディア「ドジャース・ビート」は自社X（旧ツイッター）を更新し、大渋滞の様子を投稿。「ヨッシーのボブルヘッド・ナイトのため、ドジャースタジアムはすでに長蛇の列ができている」と伝えた。また、「ドジャース・ネーション」も「多くのドジャースファンが、今夜の試合で配布される『ヨッシー』のボブルヘッドを確実に手に入れるため、試合開始の数時間前から列を作っている」と、光景に驚きを隠せなかったようだ。

実はこの日、「スーパーマリオ」シリーズの人気キャラクターであるヨッシーとのコラボで、特製のボブルヘッドが先着4万人に配布されるイベントデーだった。現地で「ヨッシー」の愛称で知られる山本由伸投手を模しており、ドジャースのホームユニで背番号「18」、青のグラブをつけた可愛らしい逸品となっている。（Full-Count編集部）