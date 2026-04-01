工場のある湖西市へ里帰りミーティング3月28日、スズキ公式ジムニー・ファンイベントである『ジムニー・デイ・イン湖西市』（以下ジムニー・デイ）が初開催された。初回にもかかわらず、約1000台、約2000人が来場するという壮大なスケールであった。【画像】約1000台&2000人が集結！スズキ公式ファンイベント『ジムニー・デイ』初開催全101枚会場となったボートレース浜名湖対岸駐車場と、ジムニーを生産している湖西工場は