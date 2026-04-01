連載第94回サッカー観戦7700試合超！ 後藤健生の「来た、観た、蹴った」現場観戦7700試合を達成したベテランサッカージャーナリストの後藤健生氏が、豊富な取材経験からサッカーの歴史、文化、エピソードを綴ります。サッカー日本代表がイングランド代表と対戦したウェンブリーをはじめ、イングランドにはスタジアムの歴史があります。現在は多くが改修や新設されていますが、今回は古いスタジアム時代のエピソードやイング