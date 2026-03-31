ブイキューブ [東証Ｐ] が3月31日大引け後(22:45)に決算を発表。25年12月期の連結最終損益は31.7億円の赤字(前の期は14.1億円の赤字)に赤字幅が拡大したが、従来予想の1億円の黒字を下回り、黒字予想から一転して赤字で着地。3期連続赤字となった。なお、26年12月期の業績見通しは開示しなかった。 なお、前期末に6.5億円の債務超過に陥った。 直近3ヵ月の実績である10-12月期(4Q)の連結最終損益は21.8億円の赤