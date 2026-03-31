福士蒼汰、緒形直人出演のフジテレビドラマ「東京Ｐ．Ｄ．警視庁広報２係」は３月３１日に第１０話が放送された。奈良刑務所に服役している受刑者・大沼保（大塚明夫）が、２２年前の政和党幹事長・清原崇の爆殺未遂事件は自分の犯行だと言い出し、再捜査を目指す捜査一課と、否定的な警視庁上層部がせめぎあう事件の続編。終盤、まさか展開で先が読めなくなる中でエンドロールが流れ、次回、４月改編期をまたいで４月７日に