福士蒼汰、緒形直人出演のフジテレビドラマ「東京Ｐ．Ｄ．警視庁広報２係」は３月３１日に第１０話が放送された。

奈良刑務所に服役している受刑者・大沼保（大塚明夫）が、２２年前の政和党幹事長・清原崇の爆殺未遂事件は自分の犯行だと言い出し、再捜査を目指す捜査一課と、否定的な警視庁上層部がせめぎあう事件の続編。

終盤、まさか展開で先が読めなくなる中でエンドロールが流れ、次回、４月改編期をまたいで４月７日に最終回が放送されることが告知された。

先立って同ドラマはシーズン２がＦＯＤで配信されることも告知されていた。

異例展開にネットも騒然。「えっ今日最終回じゃないの？４月にズレ込むの？」「今日で最終回かと思ってた」「来週最終回とは…！」「最終回が気になりすぎる。このドラマ、本当に凄い」「３月３１日に終わらなかった」「この事件がシーズン２に行かなくてよかった笑」「解決編を地上波で見せてくれそうなのでよかった！」「このドラマ、本当面白いな」「あ、来週、地上波であるのね、いよいよ最終回」と反応する投稿が集まった。