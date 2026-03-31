「楽天２−４ソフトバンク」（３１日、楽天モバイル最強パーク）楽天が開幕戦勝利後、３連敗を喫した。先発は１１年ぶりに日本球界に復帰した前田健太投手（３７）。広島時代の１５年１０月７日の中日戦（マツダ）以来３８２８日ぶりのＮＰＢ公式戦の登板は、４回０／３を８３球、被安打５で２失点、４奪三振、５四球で敗戦投手となった。打線も１０安打しながら決定打を欠き、２得点に終わった。「よくないですね。球数も増