「楽天２−４ソフトバンク」（３１日、楽天モバイル最強パーク）

楽天が開幕戦勝利後、３連敗を喫した。先発は１１年ぶりに日本球界に復帰した前田健太投手（３７）。広島時代の１５年１０月７日の中日戦（マツダ）以来３８２８日ぶりのＮＰＢ公式戦の登板は、４回０／３を８３球、被安打５で２失点、４奪三振、５四球で敗戦投手となった。打線も１０安打しながら決定打を欠き、２得点に終わった。

「よくないですね。球数も増えてフォアボールも出してしまって全くダメです。次回に向けて修正したいと思います」。前田健は悔やんだ。

「（調子は）今日は悪くはなかったと思います。ほんと、細かいコントロールミス」と悔やんだ。武器の鋭く落ちるチェンジアップ主体の投球で、初回三者凡退の立ち上がり。だが、以降は“らしさ”を欠いた。

三回は安打と四球で２死一、二塁とされ、同級生の柳田に同点適時打を食う。「要求とは違うコース、狙ったところとは全然違うボールになってしまった」。四回も先頭打者への四球を含む２四球などで１死満塁のピンチを招き、周東に決勝犠飛を浴びた。奇しくもこの一打で、史上７人目となる日米通算２５００投球回に到達した。

打たれた５安打はすべて単打だった。「長打のある打線、いいバッターがそろってる中で、シングルヒットが多かったというところは良かった」と言う。制球面に課題。長打を浴びなかったことが収穫だった。

新たなホームでの声援を背に投げた。「本当に心強いというか、ファンの人がたくさん声援を送ってくれたんで、期待に応えられるように、今後いいピッチングをしたいなと思います」。次こそは勝利をもたらす思いだ。