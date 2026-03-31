【モデルプレス＝2026/03/31】アイドルグループOnephony（ワンフォニー）の田島櫻子が3月31日、国立代々木競技場第一体育館にて開催された「超十代 -ULTRA TEENS FES- 2026 presented by docomo」（以下「超十代2026」）に出演した。【写真】「可愛すぎる」とバズるアイドル、純白ミニワンピで美脚スラリ◆田島櫻子、純白ミニワンピであざとポーズ連発田島は、純白のミニ丈ホルターネックワンピースにレースタイツ、ロングブーツを