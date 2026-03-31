Onephony田島櫻子、純白ミニワンピ×ロングブーツ姿 ポニテ揺らしあざとポーズ連発【超十代2026】
【モデルプレス＝2026/03/31】アイドルグループOnephony（ワンフォニー）の田島櫻子が3月31日、国立代々木競技場第一体育館にて開催された「超十代 -ULTRA TEENS FES- 2026 presented by docomo」（以下「超十代2026」）に出演した。
【写真】「可愛すぎる」とバズるアイドル、純白ミニワンピで美脚スラリ
田島は、純白のミニ丈ホルターネックワンピースにレースタイツ、ロングブーツを着用し、ランウェイに登場。ポニーテールを揺らしながら歩き、トップでは手を顔の近くに持っていったあざと可愛いポーズを披露した。
十代の「やってみたい！」「見てみたい！」「触れてみたい！」を実現させる同イベント。11年目を迎える今回は、STARGLOW、OWV、NMB48といった次世代アーティストが集結。ABEMAの恋愛リアリティショー「今日、好きになりました。ハロン編」での共演が話題を呼んだ⻑浜広奈（おひな様）＆MON7AやAKB48でセンターを務める伊藤百花ら、十代に人気の出演者が勢揃い。MCは同イベントお馴染みの大倉士門、山之内すずに加え、石川翔鈴、ペルピンズ、ひかりんちょの6人が務める。（modelpress編集部）
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◆田島櫻子、純白ミニワンピであざとポーズ連発
田島は、純白のミニ丈ホルターネックワンピースにレースタイツ、ロングブーツを着用し、ランウェイに登場。ポニーテールを揺らしながら歩き、トップでは手を顔の近くに持っていったあざと可愛いポーズを披露した。
◆「超十代 -ULTRA TEENS FES- 2026」
十代の「やってみたい！」「見てみたい！」「触れてみたい！」を実現させる同イベント。11年目を迎える今回は、STARGLOW、OWV、NMB48といった次世代アーティストが集結。ABEMAの恋愛リアリティショー「今日、好きになりました。ハロン編」での共演が話題を呼んだ⻑浜広奈（おひな様）＆MON7AやAKB48でセンターを務める伊藤百花ら、十代に人気の出演者が勢揃い。MCは同イベントお馴染みの大倉士門、山之内すずに加え、石川翔鈴、ペルピンズ、ひかりんちょの6人が務める。（modelpress編集部）
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