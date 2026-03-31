秋元康がプロデュースする昭和歌謡グループSHOW-WAとMATSURIが、約2年3ヶ月の間出演したフジテレビ系お昼のバラエティ番組『ぽかぽか』（月〜金前11：47）から3月いっぱいで卒業することを記念した生配信企画「ぽかぽか卒業24時間ライブ」を開催。全195曲を歌い切り、無事完走した。【ライブ写真多数】客席も熱狂！SHOW-WA & MATSURI コンサート2025 in 明治座の様子無謀とも思える企画だった。3月30日の『ぽかぽか』生