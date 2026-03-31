テレビ東京では、本日2026年3月31日（火）夜７時～、「財閥復讐～兄嫁になった元嫁へ～ Dynasty(ダイナスティ)」をショートドラマアプリ「BUMP」にて配信します。原作は、LINEマンガやebookjapan等の各電子書店にて大好評配信中のwebtoon『財閥復讐～兄嫁になった元嫁へ～』。「夫の家庭を壊すまで」や「夫を社会的に抹殺する５つの方法」など愛憎劇のヒット作を手掛けてきたテレビ東京