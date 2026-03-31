内藤秀一郎×紺野彩夏 W主演で完全新作！「財閥復讐～兄嫁になった元嫁へ～ Dynasty」ショートドラマアプリ「BUMP」にて配信スタート！

テレビ東京では、本日2026年3月31日（火）夜７時～、「財閥復讐～兄嫁になった元嫁へ～ Dynasty(ダイナスティ)」をショートドラマアプリ「BUMP」にて配信します。原作は、LINEマンガやebookjapan等の各電子書店にて大好評配信中のwebtoon『財閥復讐～兄嫁になった元嫁へ～』。「夫の家庭を壊すまで」や「夫を社会的に抹殺する５つの方法」など愛憎劇のヒット作を手掛けてきたテレビ東京が、アミューズクリエイティブスタジオと共同製作したオリジナルコミックを、完全新作としてショートドラマ化いたします。怒濤の展開に目が離せない、完全オリジナルの復讐×不倫サスペンスをお届けします！

「財閥復讐～兄嫁になった元嫁へ～」は、2025年に渡邊圭祐×瀧本美織のW主演で実写ドラマ化。放送開始と共に配信を中心に話題となり、見逃し配信の再生数(1週間)が累計1,200万回を記録 (※TVer DATA MARKETINGにて算出)するなど、“不倫復讐ドラマ”の中で新たなヒット作となりました。

完全新作として制作した本作で、愛人の子として幼い頃から伊勢財閥一族から虐げられ、唯一心を許せる愛した妻にも裏切られ、復讐に燃える由貴也を演じるのは、「仮面ライダーセイバー」（テレビ朝日）で主演を務め、映画「ロマンティック・キラー」（2025年）やドラマ「娘の命を奪ったヤツを殺すのは罪ですか?」（カンテレ）など話題作に出演している今注目の俳優・内藤秀一郎。

貧困に強いコンプレックスを感じており、その美貌で伊勢財閥の全てを手に入れようとする絵理香は、non-no専属モデルとして活躍し、ドラマ「極道上司に愛されたら」(MBS)や「キスでふさいで、バレないで。」(読売テレビ)など立て続けに主演作が続いている紺野彩夏が演じます。

由貴也の兄・伊勢雅之に時任勇気、雅之の妻・花歩に菅野莉央、由貴也の従兄弟・伊勢悟史に葵揚！

幼き頃から義弟の由貴也を執拗にいじめてきた伊勢財閥の長男で、次の伊勢グループの跡取り、そして絵理香（紺野彩夏）と再婚する兄・伊勢雅之役には、４月より放送のドラマ「BLOOD & SWEAT」（WOWOW）やドラマ「人は見た目じゃないと思ってた。」（テレ東）に出演し、活躍の幅を広げ常に進化し続ける時任勇気。

由貴也の最大の理解者で、兄・雅之と政略結婚をした妻・伊勢花歩役には、子役時代から数々のドラマ・映画に出演し、ドラマ「うちの弁護士はまたしても手がかかる」（フジテレビ）や映画「近畿地方のある場所について」（2025年）など第一線で活躍し続ける菅野莉央。

伊勢財閥のグループ唯一のアパレル会社・Second Throneの社長で、幼少期から雅之と一緒に由貴也をいじめてきた従兄弟・伊勢悟史役には、圧倒的な存在感を醸し出し、ドラマ「替え玉ブラヴォー!」（NHK）や「あきない世傳 金と銀」シリーズ（NHK BS／BSP4K）などに出演の実力派俳優葵揚。注目のキャスト陣で新たにお届けする本作に、是非ご期待ください。

■内藤秀一郎 ／ 伊勢由貴也 役

伊勢財閥で愛人の子供として虐げられてきた。人生をかけて妻・絵理香と一族に復讐を誓う。

【コメント】

話題となった「財閥復讐」で伊勢由貴也を演じさせていただきます内藤秀一郎です！

誰からも愛されることなく育ち、唯一愛をくれた絵理香。そんな彼女からも裏切られた由貴也の感情、想い、憎しみを監督と話しながら丁寧に自分らしく向き合いながら演じさせていただきました。

これまで演じてきた中で1番悲しさと憎しみで溢れました。力強く、生きることに貪欲になっていく由貴也を是非楽しんでいただきたいです。

■紺野彩夏 ／ 伊勢絵理香 役

由貴也の妻。その美貌で伊勢財閥に取り入り、長男・雅之の子を妊娠する。

【コメント】

絵理香は、自分の地位のためなら手段を選ばない、良い意味でも悪い意味でもとても強い向上心がある役です。

常に色々なところまで見て、考えて行動しているのと、演じる上でもメリハリをつけるのが難しかったですが、演じているうちにどんどん楽しく感じられたのが印象的です。

一筋縄ではいかない復讐×不倫サスペンス、ぜひ楽しんでいただけたら嬉しいです！

お楽しみに！

■時任勇気 ／ 伊勢雅之 役

伊勢財閥の長男。次期後継者として全てを手に入れている。

【コメント】

今回、完全新作ということで、連続ドラマとはまた違う伊勢雅之を自分なりに演じさせていただきました。

思い出に残るような強烈なシーンもいくつかありますので、印象に残るものがあれば嬉しいです！

■菅野莉央 ／ 伊勢花歩 役

長男・雅之の妻。由貴也の最大の理解者。

【コメント】

撮影日数は多くなかったのですが、なかなか波乱に満ちたシーンばかりで、とても濃かったです（笑）。

2025年版をご覧になった方も、今回が初めての方も、ぜひ原作漫画とあわせて、2倍、3倍楽しんでいただけたら嬉しいです！

■葵揚 ／ 伊勢悟史 役

由貴也の従兄弟。幼少期から執拗に由貴也をいじめてきた。

【コメント】

伊勢悟史を演じさせていただきました葵揚です。

欲望と支配が渦巻く伊勢財閥の中で、悟史という人物が抱える欲望や、歪んだ環境の中で形成された価値観の表現に挑戦しました。

それぞれの思惑が複雑に交錯する濃密な人間ドラマを、ぜひ最後まで見届けていただけたら嬉しいです。

■プロデューサー ／ 倉地雄大（テレビ東京）

どうしたらたくさんの人に作品が届くのか…。そのことだけを考え続け、マンガ＆地上波連ドラというテレ東初のチャレンジをさせて頂いた「財閥復讐」。このタイミングで、時代の「トレンド」ともいうべきショートドラマという新たな形で、新たな視聴者に向けて新作として「財閥復讐」を届けられるということが、何よりもワクワクしています！

内藤さんは、大切なものを守りたいと信じている由貴也を喜怒哀楽に満ちた愛すべき人に、紺野さんは強い信念を持った絵理香を、誰よりも自由に、そして妖艶に演じてくださいました。

様々な形でコンテンツが溢れる中で、形やデバイスを変えながらも、この「財閥復讐」という世界観を多くの人が楽しんでくれたら本望です！漫画にも連ドラにも負けない驚きと面白さが詰まった再始動した「財閥復讐」、ぜひお楽しみください！

＼LINEマンガで原作配信中！／

テレビ東京×アミューズクリエイティブスタジオが共同制作したwebtoon 『財閥復讐～兄嫁になった元嫁へ～』は2024年11月より「LINEマンガ」「ebookjapan」にて配信され、初日には「LINEマンガ」総合ランキング1位を獲得するなど、大きな注目を集めました。

ｗebtoon『財閥復讐～兄嫁になった元嫁へ～』

◆LINEマンガ URL： https://u.lin.ee/oX9IPST/pnjo





イントロダクション

日本有数の伊勢財閥の次男・由貴也(内藤秀一郎)は、愛人の子供。幼い頃より、親族一族から虐げられながら育てられてきた。家を出て自立した由貴也は、運命の女性・絵理香(紺野彩夏)と出会い、人生で初めて“幸せ”を実感する。そして2人は結婚したが、絵理香には欲しいもののためには手段を選ばない裏の顔があった。伊勢財閥を自分のものにするために、由貴也の兄・雅之(時任勇気)の子を身籠もり、兄と再婚するという。実家から迫害され、愛する妻からも裏切られた“サレ夫”は、どん底から伊勢財閥への復讐を誓う。

番組概要

【タイトル】「財閥復讐～兄嫁になった元嫁へ～ Dynasty」

【配信】BUMPにて3月31日（火） 夜7時から配信https://emolebump.go.link/lqLHt

【原作】MANGAmuse・テレビ東京・国井桂「財閥復讐～兄嫁になった元嫁へ～」(AMUSE CREATIVE STUDIO・テレビ東京 刊）

【出演】内藤秀一郎、紺野彩夏、時任勇気、菅野莉央、葵揚

【音楽】コトブキミュージックラボ

【脚本】富安美尋

【監督】柴田啓佑

【プロデューサー】倉地雄大(テレビ東京)、佐藤弥生、半田健

【制作】テレビ東京、オフィスアッシュ

【製作著作】ショートドラマ「財閥復讐」製作委員会

【コピーライト】©ショートドラマ「財閥復讐」製作委員会