「花咲舞が黙ってない」「名前をなくした女神」などで知られる俳優・杏。彼女が主演を務める「連続ドラマW BLOOD & SWEAT」の放送が、2026年4月5日(日)よりＷＯＷＯＷプライムでスタートする。 杏が警視庁捜査一課の刑事を熱演河川敷で発見された変死体の検分のため、現場に臨場した警視庁捜査一課の刑事・涼宮亜希(杏)と相棒の高木(濱田岳)。その死体は全身の血を抜かれ、奇妙な焼き印が押された上に、胸元で"愛"の意味を持つ