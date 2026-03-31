「花咲舞が黙ってない」「名前をなくした女神」などで知られる俳優・杏。彼女が主演を務める「連続ドラマW BLOOD & SWEAT」の放送が、2026年4月5日(日)よりＷＯＷＯＷプライムでスタートする。

杏が警視庁捜査一課の刑事を熱演

河川敷で発見された変死体の検分のため、現場に臨場した警視庁捜査一課の刑事・涼宮亜希(杏)と相棒の高木(濱田岳)。その死体は全身の血を抜かれ、奇妙な焼き印が押された上に、胸元で"愛"の意味を持つ花を手にしていた。同じ頃、フィンランドでも変死体が発見される。被害者が日本人であったため警視庁にも情報がもたらされるが、遺体の状況や犯行手口が河川敷で発見された遺体と完全に一致していた。亜希はフィンランド国家捜査局との合同捜査本部の設置を訴えるが、実の父で元公安トップ・涼宮徳朗(國村隼)の差し金により、フィンランドへの渡航を却下されてしまう。しかし、上司の反対を押し切って休暇という名目で単身フィンランドに渡った亜希。現地でフィンランド国家捜査局の捜査チームに加わり、ヨン(ヤスペル・ペーコネン)らとともに捜査を開始する。

同作は、2022年にハリウッドとの共同制作による超大作「ＴＯＫＹＯ ＶＩＣＥ」で話題を呼んだＷＯＷＯＷが、新たに挑む海外共同製作プロジェクト。今回は北欧フィンランドの制作陣とタッグを組み、多くのヒット作を生み出してきた人気ジャンル"北欧サスペンス"にＷＯＷＯＷが挑戦する、完全オリジナルのクライムサスペンスだ。

杏はフィンランドの国民的俳優、ヤスペル・ペーコネンとともにW主演を務めている。2022年にフランスへの移住を発表した杏だが、今回は一家でフィンランドに約3カ月間滞在し、ロケに臨んだという。

全身の血を抜かれ奇妙な焼き印を押された死体が、日本とフィンランドで発見されるという衝撃の幕開けから展開されていく同作。杏が演じるのは、日本の警視庁捜査一課の刑事・涼宮亜希。公安の元トップという警察内でも権威のある地位に就く父を持ちながらも、父の権力に頼らず、自らの正義で突き進んでいくたくましい亜希を熱演している。セリフの半分以上が英語で、捜査の専門用語など日常会話ではなかなか使わない言葉も出てくるという難役だが、さすがの表現力で見事に演じ切っている。

一方のヤスペル・ペーコネンは、フィンランド国家捜査局FNBIの刑事、ヨン・ライネを演じている。連続猟奇殺人事件の真相を追い、2人の刑事が国籍を越えたバディとなり、事件解決へ向けて奔走する熱いストーリーに注目だ。

また、濱田岳を始め、高杉真宙、時任勇気、早乙女太一、國村隼ら豪華なキャスト陣が一堂に会しているのも見どころ。日本とフィンランド、およそ7800ｋｍもの距離を越えて2人の刑事がたどり着くのは、想像を絶する真実。重厚な事件の結末を、ぜひその目で確かめていただきたい。

文＝HOMINIS編集部

放送情報

日本×フィンランド共同製作ドラマ「連続ドラマＷ ＢＬＯＯＤ＆ＳＷＥＡＴ」

放送日時：2026年4月5日(日)22:00〜 ※第1話無料放送・配信

チャンネル：ＷＯＷＯＷプライム(スカパー！)

※放送スケジュールは変更になる場合がございます

出演：杏 / ヤスペル・ペーコネン / 濱田岳 / 高杉真宙 / 福士誠治 / 時任勇気 / エリアス・サロネン / マーリン・ローズ / ミッコ・ノウシアイネン / アリナ・トムニコフ / ゼファン・スミス＝グナイスト / アンティ・レイニ / 古舘寛治 / 吹越満 / 岩谷健司 / 赤間麻里子 / 松角洋平 / 早乙女太一 / 國村隼ほか

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