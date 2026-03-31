「ヤクルト−広島」（３１日、神宮球場）ヤクルト・池山監督が初回の守備でリクエストに成功。判定が一塁セーフからアウトに覆って先制失点を阻止し、右拳を突き出した。広島の攻撃は２死三塁で４番・佐々木が二遊間へゴロ。遊撃・長岡が何とか処理し体を反転させながら一塁へ送球した。佐々木が一塁を踏むのが際どいタイミングだったが、判定はセーフでその間に三塁走者が生還した。ここで池山監督がリクエスト。リプレー