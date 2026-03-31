スペイン『AS』がレアル・ソシエダに所属する日本代表MF久保建英の去就について特集している。2022年夏にレアル・マドリードからレアル・ソシエダに加入して以降、右ウイングのレギュラーとしてプレイしてきた久保。今季は前半戦こそ伸び悩んでいたものの、ペルグリノ・マタラッツォ体制に変わってからは、得点関与も増えていた。1月中旬のバルセロナ戦で負傷して以降、離脱が続いている久保だが、シーズンの最重要な時期にクラブ