秋田市の西武秋田店の地下の食品売り場でさまざまな野菜や果物を販売していた店が年度末のきょう31日で閉店します。人気の「生ジュース」の提供も終了です。秋田市にある西武秋田店の地下、食品売り場。その一角で、新鮮な野菜や果物を販売しているのが「南国屋」です。新鮮な野菜や、みずみずしいフルーツなど約30年、青果物を扱い営業してきました。同時に多くの人に愛されてきたのがこちらの生ジュースです。