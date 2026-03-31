豊橋競輪の開設76周年記念「ちぎり賞争奪戦（G3）」は31日、12Rで決勝戦が行われ新山響平（32＝青森・107期）が正攻法からの突っ張り先行で単騎勢の動きをシャットアウト。横綱相撲で昨年10月13日の松阪75周年記念以来7回目のG3優勝を飾った。2着は鈴木竜士、3着は山田英明。未明から続く雨に3メートルを超すホーム向かい風。周回中さらに雨脚が強まっても逃げイチ新山ペースは微動だにせず。横綱相撲で頂点に立った。阿部拓